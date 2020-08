Lavori alla condotta idrica: disagi in molti quartieri di Salerno (Di venerdì 21 agosto 2020) Crisi idrica, tre Comuni del Cilento senza acqua per un giorno 1 August 2020 Salerno Sistemi Spa comunica che, l'ASIS, gestore dell'adduttrice dell'acquedotto del Basso Sele, per Lavori urgenti ed ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Lavori alla Borgotaro, lavori alla nuova sede di Montagna 2000: “Primo passo bonifica dell’amianto” Luca Galvani Il Sii va alla ricerca di perdite occulte negli acquedotti. Via ai lavori per Via Aspromonte a Narni

La squadra degli idraulici è arrivata di prima mattina in Via Aspromonte: cercheranno di rimettere definitivamente a posto la grande perdita che affligge quella zona da almeno un paio d’anni. Comunque ...

Referendum, Salvini e Meloni confermano il sì al taglio dei parlamentari. Crescono i dubbi nel Pd e in Forza Italia

Passato Ferragosto, il tema del referendum sul taglio dei parlamentari acquista un minimo di visibilità nel dibattito politico (anche se Pd e M5S stanno disertando le tribune televisive sul tema). E s ...

