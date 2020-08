"La peluria e la pancia. E Virginia...". Clamoroso: Di Maio umiliato sul Fatto. Il paragone (impietoso) con Conte e Olivia (Di venerdì 21 agosto 2020) Fuoco amico su Luigi Di Maio. Dalle colonne del Fatto quotidiano, ormai quasi più contiano che grillino, è Selvaggia Lucarelli a sparare a zero sul ministro degli Esteri, paragonandolo impietosamente proprio a Giuseppe Conte. L'ex leader del Movimenyo, scrive velenosa Selvaggia, "era il più giovane, il più rampante, il più lanciato. Tutto questo fino all'arrivo di Conte. Da quel momento, è entrato in un tunnel bruttissimo che l'ha trasformato in una sorta di fratello minore sfigato. Si è scelto il ministero del Reddito di cittadinanza lasciando a Salvini il palcoscenico dei decreti di sicurezza, poi s' è preso quello degli Esteri più o meno nei giorni in cui tutto il mondo chiudeva i confini per una pandemia che succede una volta ogni cent' anni". ... Leggi su liberoquotidiano

