La gaffe di Bolsonaro che scambia un uomo affetto da nanismo per un bambino | VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) Quando si indossa la mascherina che tiene celata parte del viso, può capitare di non riconoscere la persona che si ha di fronte. E questo sembra esser capitato anche al presidente del Brasile che ha scambiato un uomo affetto da nanismo per un bambino. Il VIDEO Bolsonaro è diventato virale sui social: si vede il numero uno brasiliano prendere in braccio (proprio come si fa con i piccoli) quest’uomo, scambiandolo per un ragazzino. LEGGI ANCHE > Bolsonaro e il lockdown che ha ucciso quasi più persone del Covid Come spiega Bufale.net, il filmato è reale e non contraffatto. Nel VIDEO Bolsonaro solleva da terra quell’uomo, ... Leggi su giornalettismo

