Ilaria D’Amico si racconta: l’addio al calcio, il rapporto con Buffon, Ronaldo e gli… scudetti della Juve (Di venerdì 21 agosto 2020) Ilaria D’Amico ha deciso di lasciare il mondo del calcio, continuerà a lavorare per Sky ma con altri programmi. La compagna di Buffon si è raccontata in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’. “Non mi mancherà perché lo vivrò per sempre in un altro modo, il calcio da me è di casa. I figli maschi giocano a calcio, ho un compagno che è intriso di calcio, anche se fuori dal campo ne parla pochissimo. Per me è naturale seguire una partita e parlare di calcio, ieri ero sul taxi e mi chiedevano della Champions e del possibile addio di Koulibaly al Napoli”. “Non è una questione di stanchezza, avrei potuto continuare. Lavoro in una ... Leggi su calcioweb.eu

