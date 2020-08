"Il Parlamento serve ancora?", dibattito tra leader politici al Meeting di Rimini. DIRETTA (Di venerdì 21 agosto 2020) Al Meeting di Rimini per la prima volta i massimi esponenti di tutte le parti politiche sono a confronto sul futuro del Parlamento e sui principali temi di attualità. Il titolo della tavola rotonda è "Il Parlamento serve ancora?". Intervengono Luigi di Maio, Roberto Speranza, Maria Elena Boschi, Graziano Delrio, Maurizio Lupi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani. Modera il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis. Seguite la DIRETTA su Sky Tg24 Leggi su tg24.sky

Cesare_RS : @SkyTG24 Ma va, cosa cazzo serve il parlamento quando hai certa gente su Twitter che in 280 caratteri è in grado di… -

L'incontro in collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà e SkyTg24. Prima Sessione: Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Roberto Speranza. Il Parlamento è in ferie. E allora ci pensa il Meeting, a riaccendere i riflettori sulla politica italiana. Tanti i 'big' che saranno presenti al Palas, mentre i ministri Di Maio e Gualtieri parteciperanno.