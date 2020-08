Giovani idee per il futuro: scarti del caffè per purificare le acque (Di venerdì 21 agosto 2020) di Francesco Bellofatto Un sistema per purificare le acque reflue con scarti agro-alimentari, basato sul reimpiego degli scarti di lavorazione generati dall’industria del caffè. Una soluzione ad un problema mica da poco, messo a punto da Loris Savino, 23enne di Bari, biotecnologo, che con due amici (Stefano Savino, 25 anni, chimico; e Daniele Tenerelli, 25 anni, agronomo, ha vinto il Premio Lavazza all’interno della call “Youth in Action, for Sustainable Developments Goals” promossa da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Allianz Umanamente, rivolta a Giovani under 30. “La Fondazione Italiana Accenture – spiega Antonino Muro, co-founder e Account Manager di Giffoni Innovation Hub – ha proposto un momento di confronto, ... Leggi su ildenaro

