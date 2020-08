Giappone, indice PMI manifattura ancora in zona contrazione (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – L’attività della manifattura in Giappone migliora a luglio. Il dato preliminare dell’indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 44,7 punti, in aumento rispetto ai 43,9 punti di giugno. L’indicatore resta tuttavia ancora al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita. La stima flash del PMI dei servizi contemporaneamente evidenzia un lieve calo del settore terziario, con il relativo indice che scende a 45 punti dai 45,4 precedenti. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone migliora a luglio. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 44,7

