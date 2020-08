Gdf di Roma confisca beni per 11 milioni a nota famiglia mafiosa (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuova operazione della Gdf di Roma ai danni di patrimoni illecitamente accumulati: 11 milioni di beni confiscati a nota famiglia mafiosa. E’ stato messo in ginocchio dalla Gdf di Roma il patrimonio di una nota famiglia di origine calabrese tutta dedita a furti, contrabbando, riciclaggio, ricettazione, che a partire dagli anni ’80 ha messo su … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

