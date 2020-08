Furto con destrezza, 50enne denunciato dai Carabinieri (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Furto con destrezza: è questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 50enne di Avellino, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Paternopoli. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da un giovane di San Mango sul Calore, vittima di un Furto perpetrato qualche settimana fa nella centralissima Piazza Kennedy del capoluogo irpino, allorquando con mossa fulminea un malvivente si impossessava del suo portafoglio e si dava alla fuga. Grazie all’attività sviluppata dai Carabinieri, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si addiveniva all’identificazione ... Leggi su anteprima24

