Evan il bimbo ucciso di botte, minacce di morte al padre “se non togli la residenza tuo figlio muore” (Di venerdì 21 agosto 2020) Una tragica vicenda è quella di Evan il bimbo di soli 21 mesi morto dopo esser stato picchiato a sangue dalla madre e dal compagno. Erano mesi che il bimbo veniva picchiato e nessuno faceva niente. Il padre biologico del bambino aveva denunciato più volte il convivente Stefano Lo Piccolo il padre biologico del bimbo che vive e lavora a Genova aveva denunciato nei mesi scorsi il compagno Salvatore Blanco, attuale convivente della madre di Evan Letizia Spatola per maltrattamenti e minacce. Blanco aveva minacciato Lo Piccolo dicendogli “se non togli la residenza da questa casa o mi denunci alle forze dell’ordine tuo figlio muore“. Lo Piccolo saputo del fatto ha ... Leggi su quotidianpost

Ventuno mesi appena ed una morte terribile. È il tragico destino di Evan, il bimbo di Rosolini ucciso di botte dal compagno della madre. Domenica scorsa il piccolo era giunto all’ospedale in condizion ...

Intanto Stefano Lo Piccolo , il papà di Evan, ha fatto ritorno a Rosolini per partecipare ai funerali, e ha attaccato duramente la ex moglie. Secondo lui, i maltrattamenti sul bimbo non sarebbero una ...

