Esclusiva: Coda al Lecce, ci siamo. Contratto biennale (Di venerdì 21 agosto 2020) Tutto confermato. Tre giorni fa vi avevamo raccontato della trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Coda al Lecce, siamo ai dettagli. L’attaccante, svincolato dal Benevento, è pronto a firmare un biennale e ripartirà da un progetto ambizioso. Coda era la prima scelta di Liverani, ma il suo nome è stato avallato da Corini. Si tratta di un grande colpo per il Lecce. Mancano solo le firme, siamo ormai in dirittura di arrivo. Foto: Mario Taddeo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

