Emma Marrone flirt confermato: su Diva e Donna baci, coccole ed effusioni in barca (FOTO) (Di venerdì 21 agosto 2020) Presto balleremo o canteremo sulle note della sua nuova canzone, Latina, ma nel frattempo possiamo parlare di gossip, e che gossip. Vi parlavamo qualche giorno fa della gita in mare nella acque di Positano per Emma Marrone, con il bellissimo modello Nikolai Danielsen. Nonostante le tante voci circolate, Emma non ha confermato in nessun modo la relazione, anche se le immagini che dimostravano che fossero insieme erano tante. Sul numero di Diva e Donna in edicola questa settimana, non ci sono però solo le immagini dei due insieme in barca ma c”è dell’altro. Tenere effusioni, coccole, attenzioni, giochi di coppia e anche il bacio che testimonia la nascita di questo amore. Una dolcissima notizia ... Leggi su ultimenotizieflash

SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - Tg3web : La cantante Elodie vittima dell'odio sul web, per aver criticato Salvini, rompe il silenzio e pubblica alcuni degli… - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Il Paradiso Non Esiste - Notiziedi_it : Emma Marrone in barca col fidanzato tra baci e tenerezze (FOTO) -