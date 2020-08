Dopo il lockdown il Kenya si prepara a un ‘baby boom’ (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA – Il Kenya si prepara a un “baby boom” per la fine di quest’anno. Un rapporto del ministero della Salute certifica infatti un incremento nel numero delle donne rimaste incinte a partire da marzo, primo mese delle restrizioni imposte dal governo del presidente Uhuru Kenyatta per contenere la diffusione del Covid-19.Secondo gli esperti del ministero, citati dal quotidiano locale The Standard, negli ultimi quattro mesi il numero delle donne e delle ragazze che si sono rivolte alle prime cure prenatali e’ aumentato di circa un decimo rispetto allo stesso periodo negli anni precedenti. Leggi su dire

Benji_Mascolo : Ho tantissimo lavoro da fare in Italia nei prossimi mesi. Per ora sono in America e rimango per un po’ a fare qualc… - Mov5Stelle : Dopo Andrea Dara ed Elena Murelli, ecco un’altra parlamentare leghista che aveva “bisogno” del bonus ? È Marzia Ca… - TizianaFerrario : Insopportabili questi migranti in giro x Croazia Spagna e Grecia senza mascherina come se non ci fosse il… - Lucperv : @DogeViva @SalamidaFabio Peccato che abbiano fatto schifo dopo il Lockdown e per colpa loro siamo ridotti così , al… - alfadixit : RT @APagliaccis: Il noto virologo, economista e sociologo di #Briatore, dall'alto delle sue capacità, da mesi ci regala lezioni sul come ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo lockdown Covid, Francia: 4.771 casi in 24 ore, è record dopo il lockdown Il Messaggero La precisazione di Ricciardi su scuole ed elezioni. Poi aggiunge: “Non ci sarà un nuovo lockdown”

Dopo le polemiche è arrivata la precisazione. "Ho detto che in Italia adesso è possibile riaprire le scuole e andare votare". Così, in una intervista al quotidiano online, 'IlSussidiario.net' il consu ...

Viareggio, al via gli incontri al Principe con Briatore e Sallusti

Viareggio (Lucca), 21 agosto 2020 - L'estate del dopo lockdown, le prospettive sanitarie, turistiche ed economiche verso l'inverno, con l'incubo di una nuova pandemia e di nuove chiusure. Questi sono ...

Dopo le polemiche è arrivata la precisazione. "Ho detto che in Italia adesso è possibile riaprire le scuole e andare votare". Così, in una intervista al quotidiano online, 'IlSussidiario.net' il consu ...Viareggio (Lucca), 21 agosto 2020 - L'estate del dopo lockdown, le prospettive sanitarie, turistiche ed economiche verso l'inverno, con l'incubo di una nuova pandemia e di nuove chiusure. Questi sono ...