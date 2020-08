Cuties: Netflix chiede scusa per il "poster inappropriato" del film francese dopo le polemiche (Di venerdì 21 agosto 2020) I portavoce di Netflix hanno chiesto scusa per il poster di Cuties, film francese presentato al Sundance, che ha scatenato le polemiche online ed è stato considerato inappropriato. Il poster diffuso da Netflix del film Cuties (Mignonnes) ha costretto i responsabili della piattaforma di streaming a chiedere scusa ai propri utenti e modificare la propria campagna promozionale. Al centro delle polemiche scatenatesi online nella giornata di ieri c'era infatti un'immagine accusata di mostrare le giovanissime protagoniste in modo troppo sessualizzato. Il film Mignonnes è stato presentato al Sundance ... Leggi su movieplayer

