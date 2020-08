Coronavirus nel Lazio, salgono i nuovi contagi, 137 casi in 24 ore. Ecco il bollettino delle Asl (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono 137 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, oltre la metà sono di rientro e oltre il 35% dalla Sardegna. Coronavirus nel Lazio: il bollettino aggiornato delle Asl Asl Roma 1: 18 nuovi casi. Di questi, 9 di rientro dalla Sardegna, 2 dalla Sicilia e uno dall’Argentario. Quattro casi hanno contatti con il link al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore; Asl Roma 2: 28 nuovi casi. Tra questi, due sono contatti di un caso noto e isolato. 21 casi sono di rientro: 13 dalla Sardegna, 2 dalla Grecia e uno dalla Romania. Per gli altri ... Leggi su ilcorrieredellacitta

