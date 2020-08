Coronavirus: focolaio al Billionaire di Flavio Briatore (Di venerdì 21 agosto 2020) in Costa Smeralda. Positivi almeno vari dipendenti e staff in quarantena Coronavirus: focolaio di Covid-19 al Billionaire di Flavio Briatore in Costa Smeralda. Eppure proprio qualche giorno fa il noto imprenditore piemontese si era scatenato contro Roberto Ragnedda, sindaco Arzachena, comune sardo dove si trova il locale, che a seguito dell’ordinanza del 16 agosto scorso del ministro della Salute Roberto Speranza che ha chiuso le discoteca, il primo cittadino ha disposto la chiusura anche del noto locale. “L’ennesimo grillino contro il turismo”, aveva detto Briatore. Proprio con il primo cittadino non sono mancate le polemiche con l’imprenditore che lo aveva accusato di incompetenza. Ecco ora la notizia che sei dipendenti sono risultati ... Leggi su bloglive

