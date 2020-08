Coppa Italia Eccellenza, dilettanti ripartono dal Trentino (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - TRENTO, 21 AGO - Il calcio di base torna in campo. E lo farà per la prima volta in Italia, dopo il lockdown e le restrizioni imposte dall'emergenza da Covid-19, in Trentino. Oggi il Comitato ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Ecco gironi e sfide della Coppa Italia IL GIORNO DIRETTA Inter-Siviglia, Finale Europa League LIVE: in palio uno storico trofeo a Colonia

La squadra di Antonio Conte proverà a conquistare il suo primo trofeo dopo 9 anni di digiuno (Coppa Italia 2011 l’ultimo) affrontando il Siviglia di Julen Lopetegui. Per conquistare il trofeo gli ...

Serie A, i nastri di partenza della prossima stagione, il Napoli cerca il riscatto

Si è da poco chiuso il campionato, prolungato oltre la classica linea del traguardo di maggio a causa dello stop imposto dalla pandemia da Covid-19, ma il pensiero degli appassionati di calcio si proi ...

