Ciclismo, cronometro maschile Campionati Italiani oggi in tv: orari e diretta streaming (Di venerdì 21 agosto 2020) Tutto pronto in Veneto per la cronometro riservata agli Uomini Elite e valevole per i Campionati Italiani 2020 di Ciclismo su strada. Lungo i 38 km da Bassano del Grappa a Cittadella si assegna il titolo tricolore della prova contro il tempo: grande favorito il campione uscente Filippo Ganna, che dovrà vedersela in primis da Manuele Boaro, Alessandro De Marchi ed Edoardo Affini. PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – La partenza del primo dei 25 corridori iscritti è attesa per le 18:30, la diretta tv dei Campionati Italiani è affidata a Rai Sport con gli appassionati che potranno seguire l’evento anche in streaming grazie a Rai Play. Sportface.it vi racconterà la cronometro in tempo ... Leggi su sportface

