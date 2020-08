Briatore sfotte il sindaco di Arzachena: «Un altro ex bibitaro che non fa rispettare le leggi» (video) (Di venerdì 21 agosto 2020) Flavio Briatore in un video su Instragram si è scagliato duramente contro il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda «Abbiamo le prove scritte e video che i famosi 65 decibel di questo sindaco di Arzachena non solo non li rispetta nessuno perché c’è musica a palla in tutti i locali ma ballano anche per cui (il sindaco, ndr) non fa rispettare neanche il decreto ministeriale. Per questo ho contattato i miei avvocati». Visualizza questo post su Instagram porto la vostra attenzione sul pensiero di @vittoriosgarbi a proposito della situazione Sardegna e delle decisioni del sindaco di Arzachena. Guardate il suo ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Briatore sfotte il sindaco di Arzachena: «Un altro ex bibitaro che non fa rispettare le leggi» (video)… - NextPaolo : @lusurpateur_ Un ignorante cosmico. Non affronta l’argomento e sfotte. Un sindaco indegno. E non sono un fans del t… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore sfotte Fulvio Abbate a Coffee Break sfotte Flavio Briatore: "Diamogli il Paese". Vuoi vedere che... Liberoquotidiano.it