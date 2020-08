Bologna: confermato il MicroBo Beer Festival (Di sabato 22 agosto 2020) Non sembra esserci pace nell’estate italiana dei Festival brassicoli, con un susseguirsi di conferme e di cancellazioni causa del covid e distanziamento sociale. MicroBo Beer Festival di Bologna sceglie un cambio di location e di format per poter rispettare norme e condizioni si sicurezza. La sesta edizione si svolgerà da giovedì 17 a domenica 20 settembre presso il Pub Punto di Bologna con una formula che non prevede la rotazione giornaliera dei fusti e non la presenza di ogni birrificio con un proprio stand come nelle precedenti edizioni. Nei quattro giorni sarà possibile assaggiare oltre 50 birre diverse di 42 birrifici di spicco del panorama birrario italiano. La presenza di molti birrai sarà il valore aggiunto del Festival e ... Leggi su winemag

Accertata nella giornata di ieri, giovedì 20 agosto, la positività alle controanalisi di Alessandro Vaglio, la Fortitudo B.C. 1953, riaffermando la propria adesione all’idea della lotta al doping, man ...

Bologna, cani fuggono da un’abitazione: feriti due bambini, uno è grave

Un’aggressione feroce e improvvisa nei confronti di due fratellini gemelli di 6 anni, uno dei quali è stato trasportato in condizioni molto gravi all’ospedale Maggiore. Un pomeriggio di tranquillità e ...

