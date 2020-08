Batman Gotham Knights e la Corte dei Gufi diventano sempre più concreti negli ultimi teaser (Di venerdì 21 agosto 2020) WB Montreal ha recentemente iniziato un processo di teasing per anticipare l'annuncio di un nuovo videogioco di Batman. Da qualche giorno, il canale Twitter r3dakt3d pubblica immagini ed indovinelli che i giocatori devono decifrare per scoprire qualcosa sul nuovo progetto del Cavaliere Oscuro.Secondo i rumor che circolavano ben prima di questi teaser ufficiali, il nuovo gioco di Batman, sviluppato da WB Montreal e non da Rocksteady, attualmente impegnata in un titolo per Suicide Squad, dovrebbe essere un soft-reboot intitolato Batman Gotham Knights e avrebbe come antagonisti principali la Corte dei Gufi, la società segreta che guida Gotham City nell'ombra.Ovviamente, Warner Bros. non ha ancora annunciato il titolo ufficiale o i ... Leggi su eurogamer

pasto_388 : Sembra la scena del 'Il Cavaliere Oscuro' quando Batman spia tutta Gotham per trovare il Joker - starstrail : Non mi è mai piaciuto Batman, ma con Gotham ho preso a cuore la storia di Bruce Wayne ed ora che lo interpreterà Ro… - IGNitalia : Manca poco all'evento #DCFanDome: ecco il trailer ufficiale del mega festival in cui scopriremo i nuovi film, serie… - Eurogamer_it : #BatmanGothamKnights e #SuicideSquad tra i protagonisti dell'evento DC FanDome. - ermi8xyz : RT @GiordaEmi: #Batman tutela la città di #Gotham, una metropoli rigida, sozza, ricolma di quartieri sudici e periferie traboccanti di deli… -