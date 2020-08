Angela, morta a 15 anni travolta da un'auto pirata: mille persone ai funerali, tra commozione e palloncini bianchi (Di venerdì 21 agosto 2020) Un migliaio di persone ha partecipato oggi a Castello di Arzignano, Vicenza, ai funerali di Angela Vignaga , la quindicenne travolta e uccisa domenica sera da un'auto pirata vicino a casa mentre stava ... Leggi su leggo

Lei a 15 anni morì di leucemia e lui a 18 per amore si gettò dal ponte: la città non scorda la loro storia SASSARI. Sono trascorsi 45 anni, ma la storia di Jole Ruzzini ed Ettore Angioy è marchiata a ...

Marinus van der Lubbe viene condannato a morte mentre i tre comunisti bulgari vengono prosciolti ... il programma ideato e condotto da Alberto Angela con la collaborazione di Gianpaolo Tessarolo, ...

