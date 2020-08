Ambulante stroncato da infarto, Pietrofesa chiede defibrillatori nei mercati (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ambulanti senza pace. Prima il difficile rapporto con le amministrazioni pubbliche a causa delle misure anti covid, oggi la polemica scatenata dalla morte, per infarto, di un operatore nel napoletano. Il coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti Campania, Ciro Aniello Pietrofesa, parte da quest’episodio per denunciare i disagi dea categoria. “Questa mattina – afferma – nel mercato di Torre Annunziata vi è stata l’ennesima tragedia che ha coinvolto un nostro collega, mentre si apprestava a montare il suo banco di vendita ha avuto un infarto ed è morto. Tragedie come queste la nostra categoria ne ha subite già tante, ricordo qualche anno fa il collega morto sulla strada del ritorno dal mercato di Agropoli. Al di la della tragedia ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ambulante stroncato Dramma al mercato, ambulante 50enne di San Giuseppe Vesuviano stroncato da malore Il Fatto Vesuviano Dramma al mercato, ambulante 50enne di San Giuseppe Vesuviano stroncato da malore

Ucciso da un malore a 50 anni, mente questa mattina intorno alle 7 stava montando gli stand al mercato del venerdì di Torre Annunziata. La vittima P.E. di San Giuseppe Vesuviano, ambulante da sempre e ...

Ucciso da un malore a 50 anni, mente questa mattina intorno alle 7 stava montando gli stand al mercato del venerdì di Torre Annunziata. La vittima P.E. di San Giuseppe Vesuviano, ambulante da sempre e ...