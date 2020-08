“Accordatevi almeno lì”. Lo stratega del Pd avvisa Conte: così il M5s fa saltare in aria il governo (Di venerdì 21 agosto 2020) “almeno l'accordo nelle Marche si può fare. Ritirarsi non è un danno solo per le Marche, ma è un segnale sfavorevole anche per la tenuta della maggioranza che attualmente governa l'Italia”. Così Goffredo Bettini ha avvisato il governo presieduto da Giuseppe Conte: senza alleanze le elezioni regionali saranno una debacle per la sinistra e per i grillini. Nonostante l'allarme del consigliere di Nicola Zingaretti e gli appelli ripetuti del premier, l'accordo tra Pd e M5s non ci sarà. Sono proprio i 5 Stelle a rischiare di far crollare Conte, dopo aver fatto tanto per sponsorizzarlo e piazzarlo a Palazzo Chigi. Se si esclude la Liguria, dove però il candidato Pd-M5s non ha alcuna speranza di vittoria contro il governatore uscente del centrodestra, in ... Leggi su liberoquotidiano

