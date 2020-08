Villa Pamphilj, fa il ‘morto a galla’ nella storica fontana del Giglio: ecco le immagini (Di giovedì 20 agosto 2020) «”Fare il “morto a galla” in una fontana storica: cosa c’è di più piacevole, viste le temperature di questo periodo?”. Per non parlare del fatto che la fontana del Giglio sia stata pulita da poco e, attorno, regni un’assoluta quiete garantita dalle scarse presenze del mattino. Peccato che il Regolamento Comunale, come le Leggi di questo Stato (ed anche il buonsenso, per chi ce l’ha) non lo consentano. Ma a Villa Doria Pamphilj, questo Comune e questo Stato troppo spesso NON ci sono… meglio, NON ci sono i loro rappresentanti deputati ad intervenire su questa ed altre decine di violazioni… quotidiane! Se oggi, in una fontana storica, abbiamo trovato questa persona, ogni giorno ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Villa Pamphilj Roma, a Villa Pamphilj arriva un nuovo inquilino: è il mammifero più piccolo del mondo e sarà chiamato Giac La Stampa Recovery Fund, Conte: consegneremo piano all'Ue entro ottobre

Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato dal Fatto quotidiano. "Gli 'stati generali' di consultazione nazionale a Villa Pamphilj - ha spiegato il capo del Governo - ci ...

L’appello di Conte: “Pd e M5S divisi alle regionali? Sarebbe grande occasione sprecata. In politica si mette prima l’interesse dei cittadini”

Presidente Conte, manca un mese alle elezioni regionali e ancora si discute di possibili alleanze fra 5Stelle e centrosinistra in Puglia e nelle Marche. Lei che ne pensa? “Trovo ragionevole che le for ...

