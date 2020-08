Ultime Notizie Roma del 20-08-2020 ore 19:10 (Di giovedì 20 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale studio Ferrigno dopo un drastico crollo della crescita nelle prime settimane del secondo trimestre per l’emergenza coronavirus la ripresa dell’eurozona resta disomogenee parziale e quanto si legge nei verbali dell’ultima riunione di luglio dell’eurotower La bici è un numero di fattori Pisa su una ripresa completa per questi soprattutto ritorno dei contagi da covid e proseguo in rosso la seduta delle principali Borse europee Milano Madrid Francoforte Parigi centro al 1,3% Londra Lascia sul campo al 1,4% negativi futures statunitensi lo spread in rialzo negli Stati Uniti salgono a 1,1 milioni le richieste di sussidi di disoccupazione il dato peggiore delle attese degli analisti andamento la rete unica la fa lo stato così il ministro dello sviluppo economico patuanelli interpellato dall’ansa sul ... Leggi su romadailynews

fanpage : Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 1.700 casi in #Germania nelle ultime 24 ore Record da aprile #ANSA - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così alti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescit… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 20-08-2020 ore 19:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - BersaniLeda : RT @Miti_Vigliero: Francesco Vaia (Spallanzani): utili i testi rapidi anche nelle scuole @sole24ore -