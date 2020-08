The Kolors in concerto a Maniago l’8 settembre: info prenotazioni e ingressi (Di giovedì 20 agosto 2020) The Kolors in concerto a Maniago l'8 settembre, in un evento gratuito per il quale è richiesta la prenotazione. Lo show si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid, quindi con un numero massimo di spettatori che garantiscano i limiti di distanziamento imposti dalle normative per il contenimento del contagio. Entrare è gratis ma sarà necessario prenotarsi inviando una mail all'indirizzo theKolorsManiago@gmail.com, con iscrizioni aperte fino alle 10 del 24 agosto. L'evento è a esaurimento posti. I The Kolors tornano sul palco dopo il lockdown e dopo il rilascio del singolo Non è Vero, che hanno presentato durante la prima edizione di Amici Speciali, organizzata per sostenere la Protezione Civile, in prima linea ... Leggi su optimagazine

