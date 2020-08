Steve Bannon arrestato per frode: si sarebbe appropriato dei fondi per il muro al confine (Di giovedì 20 agosto 2020) Steve Bannon è stato formalmente incriminato per frode dalla Procura federale di New York. È l’emittente Nbc a svelare, per prima, l’incredibile notizia. Ma è stato poi il sito Axios, ad aggiungere che Steve Bannon è stato anche arrestato. L’ex-stratega della corsa alla Casa Bianca di Donald Trump, è accusato, assieme ad altre tre persone, di essersi appropriato di centinaia di migliaia di dollari raccolti dalla campagna online “We build the wall” per costruire un muro al confine degli Stati Uniti. Steve Bannon, comparirà oggi stesso davanti ai giudici di New York secondo un portavoce dell’attorney di New York che oggi ha ... Leggi su secoloditalia

