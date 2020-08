Stanotte dormirai nel letto del re, le memorie antifasciste di Sandra Bonsanti piene di dolore e poesia (Di giovedì 20 agosto 2020) Le memorie di Sandra Bonsanti, signora del giornalismo italiano, sono una intensa prova letteraria, che non sfuggirà senz’altro all’autorevole giudizio di chi dà pagelle e premi, oltre che un elegante prodotto editoriale molto curato dalla casa editrice di Rosellina Archinto. I suoi ricordi sono pieni di poesia, e non solo perché le è facile, diremmo a portata di mano, citare il sommo poeta amico di famiglia, Eugenio Montale. Questi, finita la guerra, passava le sue estati in Versilia, insieme alla donna che aveva sposato, Drusilla Tanzi, detta Mosca, rinunciando al grande amore per Irma Brandeis, e con la famiglia Bonsanti, “in una dimestichezza che oggi ricordo con meraviglia – scrive l’autrice – lui fu davvero il maggior poeta italiano ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Stanotte dormirai nel letto del re, le memorie antifasciste di Sandra Bonsanti piene di dolore e poesia - Noovyis : (Stanotte dormirai nel letto del re, le memorie antifasciste di Sandra Bonsanti piene di dolore e poesia) Playhitm… - xRoviAlberto : @xCostanza Stanotte dormirai meglio, fatto una camomilla anche - tisc_andy : @gyna_va Dormirai in levitazione stanotte ve? - darkbassplayer : @emme_sette Ma tu hai mai capito il senso recondito che sta dietro il blocco? Cioè...pensa che stanotte non dormira… -

Ultime Notizie dalla rete : Stanotte dormirai Stanotte dormirai nel letto del re, le memorie antifasciste di Sandra Bonsanti piene di dolore e poesia Il Fatto Quotidiano Incendio ad Ardea, brucia un deposito di pneumatici: l’aria è irrespirabile

Un vasto incendio è divampato nella notte ad Ardea, alle porte di Roma. A bruciare un deposito di pneumatici per auto e mezzi industriali, che ha preso fuoco per cause non note e ancora in corso d'acc ...

La Luna Nera Nel Cielo Del 19 Agosto: Il Suo Significato Simbolico

Stanotte la luna si assenterà. E lascerà spazio ad un cielo stellato che darà spettacolo. E, se saremo fortunati e lontano da luci artificiali, potremo assistere anche al passaggio delle stelle cadent ...

Un vasto incendio è divampato nella notte ad Ardea, alle porte di Roma. A bruciare un deposito di pneumatici per auto e mezzi industriali, che ha preso fuoco per cause non note e ancora in corso d'acc ...Stanotte la luna si assenterà. E lascerà spazio ad un cielo stellato che darà spettacolo. E, se saremo fortunati e lontano da luci artificiali, potremo assistere anche al passaggio delle stelle cadent ...