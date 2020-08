Spezia in Serie A, Italiano: “Dalla retrocessione alla promozione: abbiamo scritto la storia” (Di giovedì 20 agosto 2020) Storica promozione per lo Spezia.Nonostante la sconfitta per 0 a 1 contro il Frosinone, lo Spezia è comunque riuscito ad archiviare una storica prima promozione in Serie A grazie alla vittoria nella gara d'andata e al miglior piazzamento nel corso della regular season.Spezia in Serie A, Terzi: “Contava solo il risultato, siamo entrati nella storia del club”Al termine del match uno dei grandissimi protagonisti della cavalcata del club ligure, il tecnico Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo la sua commozione per il risultato ottenuto e il suo orgoglio nei confronti dei suoi uomini. Queste le sue dichiarazioni:"E' stata una stagione complicata, ... Leggi su mediagol

OptaPaolo : 3 - Nella stagione 2020/21, per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, tre squadre liguri par… - DAZN_IT : Lo Spezia vince i playoff e conquista la promozione in Serie A ?? Un traguardo storico per gli Aquilotti ??… - RegLiguria : ?? SPEZIA IN SERIE A PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA! ??Lo #Spezia resiste all'assalto del Frosinone e si assicura l… - MarisciaFox : RT @RiccardoDanna1: Per la sua prima volta nei suoi 114 anni di storia, lo #Spezia è in Serie A. Complimenti @acspezia! ???? - DiMarzio : 'Siamo riusciti a regalare un sogno a La Spezia ed è bellissimo'. Tutta la gioia di Vincenzo #Italiano dopo la prom… -