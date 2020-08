Serie B, Corini è il nuovo allenatore del Lecce: accordo raggiunto (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Lecce prepara una mezza rivoluzione in vista della prossima stagione in Serie B, dopo la brutta retrocessione con Liverani in panchina. A sorpresa l’allenatore è stato sollevato dall’incarico, qualcosa si è rotto negli ultimi giorni dopo i primi colloqui positivi per proseguire il rapporto. Sono andati in scena botta e risposta, con l’allenatore che ha pubblicato una nota molto dura. Nel frattempo è stato scelto il tecnico per la prossima stagione, si tratta di Eugenio Corini. L’intesa è stata raggiunta in serata tra il tecnico lombardo e il responsabile dell’area tecnica del club giallorosso, Pantaleo Corvino. L’ufficialità è attesa a stretto giro di posta.L'articolo Serie B, Corini ... Leggi su calcioweb.eu

