Scuola, Ricciardi: “A rischio riapertura se i contagi aumentano”. Anche elezioni regionali (Di giovedì 20 agosto 2020) elezioni e riapertura della Scuola sono a rischio. A dirlo, senza mezzi termini, è Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e consulente del Ministero della Salute, intervistato nel corso della trasmissione Agorà Estate su Rai Tre. “Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata – ha spiegato Ricciardi – Da noi si è rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna o la Croazia si è rialzata moltissimo. In quei Paesi oggi non si potrebbe votare”. Per quanto riguarda le elezioni si dovrebbe votare il 20 e 21 settembre in sette regioni e negli stessi due giorni ci sarà Anche il referendum sulla legge che mira ... Leggi su caffeinamagazine

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: se virus aumenta, a rischio scuola e voto #coronavirusitalia - Corriere : Ricciardi: «Se aumentano ancora i contagi a rischio elezioni e scuola» - AcidoRatto : a volte un esempio vale più di mille spiegazioni ?? #Covid_19 #COVID?19 #COVID19 #coronavirus #Ricciardi… - orsoladelzenero : RT @Rinaldi_euro: Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scuola e… -