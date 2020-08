Scuola, Azzolina: "Apertura non a rischio, è priorità assoluta per il Paese e il governo" (Di giovedì 20 agosto 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina interviene sulla polemica politica di queste ore, scatenata dalle parole del consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi sulla riApertura delle scuole (e le elezioni) a rischio nei paesi dove la curva dei contagi da Covid si è alzata in modo esponenziale."L’Apertura non è a rischio, abbiamo il dovere morale di riaprire tutte le nostre scuole, è una priorità del Paese e una priorità assoluta del governo" ha precisato la ministra in quota M5S intervistata dal TG1. Azzolina ammette che si tratta di "un'operazione molto complessa, lavoriamo da settimane, ... Leggi su blogo

