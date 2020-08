Sanza: anziano trovato morto in un bosco (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanza (Sa) – È stato ritrovato privo di vita in un bosco l’anziano scomparso da ieri a Sanza, nel Vallo di Diano. La vittima, 84 anni, si era allontanata di alcune centinaia di metri da casa nella giornata di ieri, facendo perdere le sue tracce. Preoccupati dal non ritorno a casa, i familiari hanno lanciato l’allarme. Per ore, i Vigili del Fuoco e i militari hanno scandagliato ogni posto impervio, rinvenendo poco fa, tra le sterpaglie di un bosco situato a 300 metri dalla casa dell’uomo, il corpo privo di vita dell’anziano. Decesso che potrebbe essere avvenuto per un malore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

