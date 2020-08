Santo Stefano, Covid nel resort in Sardegna: 26 positivi, gli altri potranno lasciare l'isola (Di giovedì 20 agosto 2020) Ventisei sono risultati positivi al coronavirus tra le le 475 persone bloccate da giorni nel villaggio turistico di Santo Stefano, a La Maddalena (Sassari), dopo che un lavoratore stagionale è... Leggi su ilmessaggero

fattoquotidiano : Isola Santo Stefano, 475 persone sono ancora bloccate in un resort per un caso di covid. “Per gli esiti dei tamponi… - LegaSalvini : Il Capitano a Ponzano di Santo Stefano Magra (La Spezia), chiude questa splendida giornata ligure tra famiglie, imp… - SkyTG24 : Coronavirus in Sardegna, positivo in un resort a Santo Stefano: 475 turisti in quarantena - UnioneSarda : #Sardegna - Focolaio a Santo Stefano: nel resort i positivi sono 26 - mauromagistri : RT @AntonioGrzt: Il fallimento del #lockdown in #Sardegna (?) Ieri in Sardegna abbiamo registrato 37 casi di positività, la maggior parte… -