Salvini fischiato a La Spezia la prende bene come sempre (Di giovedì 20 agosto 2020) Salvini ieri era in Liguria. Dopo aver fatto l’ennesima figuraccia non mettendosi la mascherina durante la visita a una fabbrica di yogurt a Varese Ligure il leader della Lega si è spostato a La Spezia dove ha tenuto il suo solito comizio. Il Capitano ha ricevuto dei fischi e come sempre ha trovato il modo di difendere la democrazia alla sua solita maniera. Ovvero bene ma non benissimo. Non si capisce infatti perché secondo Salvini le persone che lo fischiano hanno una mamma e un papà che hanno fallito la loro missione educativa, anzi un “genitore 1 e genitore 2”, come aggiunge polemicamente. I “fischiettatori” come li chiama non hanno diritto secondo il leghista di esprimere la propria opinione ma ... Leggi su nextquotidiano

