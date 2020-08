Roma, Florenzi verso la Fiorentina: incontro tra l'agente e il club (Di giovedì 20 agosto 2020) Alessandro Florenzi è sempre più vicino all'addio. Negli ultimi sei mesi il giocatore era stato mandato il prestito al Valencia, dato che non faceva più parte dei progetti di Paulo Fonseca . E adesso, ... Leggi su quotidiano

Roma, 20 agosto 2020 - Alessandro Florenzi è sempre più vicino all'addio. Negli ultimi sei mesi il giocatore era stato mandato il prestito al Valencia, dato che non faceva più parte dei progetti di Pa ...Mattinata a Firenze per Alessandro Lucci, agente di Alessandro Florenzi. Il procuratore, come riportato da Firenzeviola.it, ha fatto capolino al centro sportivo "Davide Astori". Non è un mistero che l ...