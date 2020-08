Roma, 38enne disperso dalla vigilia di Ferragosto a Cortina: si tenta una manovra eccezionale per proseguire le ricerche (Di giovedì 20 agosto 2020) Si chiama Alfonso Maria Lostia l’uomo disperso oramai dalla vigilia di Ferragosto a Cortina. Il 38enne, questa la sua età, si trovava in vacanza con la moglie quando improvvisamente è precipitato dalla Ferrata Giovanni Barbara scomparendo nell’acqua sottostante. Ad oggi, purtroppo, le ricerche non hanno dato alcun esito se non quelle del rinvenimento di un gilet e di una scarpa appartenenti all’uomo. Alfonso Maria Lostia: si tenta una manovra eccezionale Per agevolare le operazioni è stato deciso di collocare una grande vasca d’acciaio che avrà il compito di attutire la forza dell’acqua. Imponente il dispiegamento di mezzi, anche aerei, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Quattro bustine di crack nascoste nella scarpa, 38enne residente a Pescara arrestato a Roma

Milan-Ibrahimovic al rinnovo: ore decisive. Ma è un thriller: il nodo dei bonus

Il club ha offerto cinque milioni più bonus con cui si può arrivare a sei: ora aspetta una risposta da Zlatan, che vuole essere il più pagato della rosa (aveva chiesto 7 milioni). Filtra ottimismo, ma ...

Padel e tennis a confronto: il punto di vista di Ferrer

La classe non è acqua. David Ferrer, ex numero 3 del ranking mondiale ritiratosi lo scorso anno, lo ha dimostrato anche con un diverso tipo di racchette e palline, quelle del padel. Lo spagnolo ha par ...

