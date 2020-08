Rolling Stones aprono loro negozio a Carnaby Street (Di giovedì 20 agosto 2020) ANSA, - LONDRA, 20 AGO - I mitici Rolling Stones tornano a Carnaby Street, la celebre via di Soho nel cuore di Londra, dove erano di casa il rock e il pop negli anni Sessanta, ai tempi della 'Swinging ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - LONDRA, 20 AGO - I mitici Rolling Stones tornano a Carnaby Street, la celebre via di Soho nel cuore di Londra, dove erano di casa il rock e il pop negli anni Sessanta, ai tempi della 'Swingin ...