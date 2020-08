Ricoverato in terapia intensiva a 17 anni: positivo al covid (Di giovedì 20 agosto 2020) Un ragazzo di 17 anni si trova Ricoverato al Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica. Il ragazzo, dopo un primo ricovero al pronto soccorso di Seriate, è stato trasferito a Milano all’aggravarsi delle due condizioni. Il 17enne è stato anche sottoposto a tampone, risultando positivo al covid-19. 17enne Ricoverato e positivo al coronavirus Stando a quanto riporta l’Eco di Bergamo, un giovane 17enne di Albano Sant’Alessandro, nel Bergamasco, è stato Ricoverato martedì al pronto soccorso di Seriate. I suoi sintomi sembra fossero febbre e sintomi gastrointestinali. In ospedale è stato sottoposto al tampone ed è risultato ... Leggi su thesocialpost

