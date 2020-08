Ricciardi “Se aumentano contagi a rischio scuola ed elezioni” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo mettere sotto controllo la curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco ma in altri paesi moltissimo. In quei paesi oggi non si potrebbe votare, in Italia ancora sì”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, ospite di “Agorà estate” su Rai3. Per Ricciardi, se torneranno a modificarsi i comportamenti in “tutte le fasce di età, soprattutto tra i 20 e i 40 anni, sicuramente si potrà andare a votare e si potrà riprendere la scuola il 14 settembre. Se questo non succede – ha continuato – la circolazione del virus aumenta e ci troveremo nelle condizioni di altri paesi in cui queste attività sono messe a rischio”. Fare indossare la mascherina a ... Leggi su iltempo

