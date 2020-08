Regionali, senatore Fenu (M5s): “In Marche e Puglia corriamo da soli, no ad alleanze a priori” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Nessuna alleanza a priori, cittadini e programmi vengono prima”. Lo dice in un video il senatore sardo del Movimento 5 stelle Emiliano Fenu, intervenendo nel dibattito sulle possibili alleanze con il Pd in vista delle Regionali nelle Marche e in Puglia L'articolo Regionali, senatore Fenu (M5s): “In Marche e Puglia corriamo da soli, no ad alleanze a priori” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Regionali, senatore Fenu (M5s): “In Marche e Puglia corriamo da soli, no ad alleanze a priori” - Noovyis : (Regionali, senatore Fenu (M5s): “In Marche e Puglia corriamo da soli, no ad alleanze a priori”) Playhitmusic - - soteros1 : RT @PaolaSacchi3: Rinvio regionali? 8/3, ultime elezioni finora. Pieno Covid, in silenzio metà Umbria al voto, guanti, amuchina, Suppletive… - KwisatzHaderac0 : RT @PaolaSacchi3: Rinvio regionali? 8/3, ultime elezioni finora. Pieno Covid, in silenzio metà Umbria al voto, guanti, amuchina, Suppletive… - PaolaSacchi3 : Rinvio regionali? 8/3, ultime elezioni finora. Pieno Covid, in silenzio metà Umbria al voto, guanti, amuchina, Supp… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali senatore Regionali, senatore Fenu (M5s): “In Marche e Puglia corriamo da soli, no ad alleanze a priori” Il Fatto Quotidiano Il referendum e il ruolo del Parlamento

Non si vota solo per le regionali e per le comunali il prossimo 20 e 21 settembre ma anche per il referendum che taglia il numero di deputati e senatori. Una scelta molto importante ma che sta passand ...

Salvini in visita al San Bartolomeo, Eretta: "Sanità tema che deve essere gestito da esperti"

Sarzana - Val di Magra - Visita all'ospedale San Bartolomeo di Salvini questa mattina per il leader della Lega Salvini. Accompagnato dal candidato alle regionali Costantino Eretta, il senatore è stato ...

Non si vota solo per le regionali e per le comunali il prossimo 20 e 21 settembre ma anche per il referendum che taglia il numero di deputati e senatori. Una scelta molto importante ma che sta passand ...Sarzana - Val di Magra - Visita all'ospedale San Bartolomeo di Salvini questa mattina per il leader della Lega Salvini. Accompagnato dal candidato alle regionali Costantino Eretta, il senatore è stato ...