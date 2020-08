NBA Playoff 2020, Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers in tv: data, canale e orario gara-2 (Di giovedì 20 agosto 2020) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, gara-2 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Nel primo atto gli uomini di Stotts hanno dimostrato di essere più reattivi e decisi nel quarto periodo. Alla sirena finale sono stati 34 i punti messi a referto da Damian Lillard. Serve ora una reazione di LeBron James, e soprattutto dei suoi compagni: il Re ha concluso gara-1 con una superpartita da 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist. Il miglior realizzatore in casa Lakers è stato Anthony Davis, autore di 28 punti con 11 rimbalzi, ma con modeste percentuali dal campo. Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di venerdì 21 agosto, con diretta tv e streaming non disponibili su Sky Sport NBA e Sky Go. Leggi su sportface

Playoff NBA: Damian Lillard e la tripla da lontanissimo, la giocata che ha deciso gara-1

Una "doppia tripla", più o meno dalla stessa mattonella, prendendo la mira e colpendo da distanza crescente: il n°0 dei Blazers è il protagonista del successo in gara-1 contro i Lakers. Una giocata ch ...

