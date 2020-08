Naufraga barca a vela: almeno 17 morti (Di giovedì 20 agosto 2020) Trasportava persone e merci verso un'isola poco lontana dalla costa. Tra le vittime anche due bambini. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Naufraga barca

Ticinonline

Intanto, dopo il naufragio di ieri con fonti che parlano di decine di vittime, Alarm phone segnala un gommone in difficoltà al largo della Libia con circa 150 a bordo e un'altra barca in acque Sar mal ...La barca a vela in uno stato di naufragio permanente è un’opera dell’artista “concettuale” parigino Julien Berthier. Dopo aver recuperato la carcassa di una barca naufragata per davvero, nel 2007 l’ar ...