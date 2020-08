Napoli, Milik potrebbe a sorpresa restare in azzurro: sfumano le piste Roma e Juve? (Di giovedì 20 agosto 2020) Sembrano esserci novità inaspettate sul futuro di Arek Milik, attaccante del Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, infatti, sembra raffreddarsi la pista che porterebbe il polacco a Roma, a seguito di uno scambio con il turco Cengiz Under. In particolare, il ventiseienne ex Ajax non gradirebbe la piazza di Trigoria, poiché un passo … L'articolo Leggi su dailynews24

