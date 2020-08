Muore dopo caduta da traliccio nel messinese, giovane operaio pescarese (Di giovedì 20 agosto 2020) Pescara - Un 25enne di Pescara, Francesco Colasante, è morto nel tardo pomeriggio di ieri a Troina (Enna) in seguito ad un incidente sul lavoro. Il giovane, secondo le prime informazioni, stava lavorando su un traliccio per una ditta che effettua lavori per conto terzi: a causa di scintille, ma non si sa ancora come causate, sul terreno al di sotto della struttura si sarebbe sviluppato un incendio. Il 25enne, nel tentativo di mettersi in salvo, sarebbe caduto a terra fratturandosi una caviglia. Mentre gli altri compagni di lavoro hanno avuto la possibilità di allontanarsi, le fiamme avrebbero travolto l'operaio senza lasciargli scampo. Trasportato successivamente al Cannizzaro di Catania, Colasante è morto per le gravi ustioni ricevute. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nicosia. La procura ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Ultime Notizie dalla rete : Muore dopo Ragno violino, donna muore in seguito al morso Corriere della Sera Macchinista e capotreno al bar: il treno parte da solo. Deviato su un muro

«Due caffè». Macchinista e capotreno sono al banco del bar-vineria a pochi metri dalla stazione di Paderno D’Adda (Lecco). Sorseggiano dalle tazzine. Poi uno fa un’altra ordinazione: «Un panino alla p ...

Infortunio sul lavoro ad Alessandria: uomo perde la vita schiacciato da un albero

ALESSANDRIA – Grave infortunio sul lavoro ad Alessandria. Un uomo è morto dopo essere stato schiacciato da un albero in viale Milite Ignoto, all’altezza del civico 26. Sul posto i sanitari del 118. An ...

