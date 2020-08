Ligue 1, parte la nuova stagione in esclusiva su DAZN: venerdì in campo Bordeaux-Nantes (Di giovedì 20 agosto 2020) La Ligue 1 si prepara alla ripartenza. Dopo oltre 5 mesi di stop a causa dell’emergenza Covid-19, il massimo campionato francese è pronto a tornare a far emozionare i tifosi. E in attesa dell’inizio della Serie A TIM, anche DAZN (Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand) dà il via alla grande stagione di calcio europeo 2020-21 proprio con la Ligue 1, trasmessa in esclusiva dalla piattaforma di streaming a partire dal 21 agosto. Ad inaugurare la prima giornata su DAZN sarà il match tra Bordeaux e Nantes (venerdì ore 19:00), due squadre che hanno chiuso il campionato con gli stessi ... Leggi su sportfair

Riparte la Ligue 1 2020-2021: le partite in esclusiva su DAZN

La Ligue 1 si prepara alla ripartenza. Dopo oltre 5 mesi di stop a causa dell’emergenza Covid-19, il massimo campionato francese è pronto a tornare a far emozionare i tifosi. E in attesa dell’inizio d ...

