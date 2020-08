Le accuse a Bannon: 'Così ha intascato più di un milione di dollari destinati al muro anti-migranti' (Di giovedì 20 agosto 2020) accuse circostanziate e poi vedremo cosa accadrà: secondo il procuratore Audrey Strauss, Bannon e altre tre persone - Brian Kolfage, Andrew Badolato e Timothy Shea- "hanno defraudato centinaia di ... Leggi su globalist

Una bella coppia di truffatori, almeno stando a quanto ritiene la procura di New York che li ha fatti arrestare. La raccolta fondi "We build the Wall", per la quale l'ex stratega della casa Bianca Ste ...Roma, 20 ago. (askanews) – Arrestato, con l’accusa di frode, Steve Bannon, un tempo stratega del presidente statunitense Donald Trump e voce della destra repubblicana. Bannon, insieme a tre soci, è ac ...