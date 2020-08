Lavoro Poste Italiane: assunzioni di postini, front end, consulenti, ecco dove (Di giovedì 20 agosto 2020) Poste Italiane offre nuove opportunità di Lavoro a diplomati e laureati. Le risorse, che saranno assunte con un contratto di assunzione a tempo determinato, lavoreranno durante l’estate e l’autunno 2020. ecco le informazioni utili su queste offerte di Lavoro. Lavoro Poste Italiane: posizione aperte e sedi Periodicamente, Poste Italiane è alla ricerca di personale per assunzioni con contratti di Lavoro a tempo determinato. Si tratta di solito di giovani diplomati o laureati, a secondo della posizione per la quale ci si candidata da inserire nelle sedi di tutto il territorio italiano. Attualmente, il Gruppo è alla ricerca di postini o ... Leggi su notizieora

