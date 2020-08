Lampedusa scoppia di immigrati a rischio Covid. Il sindaco urla la sua rabbia a Conte (Di giovedì 20 agosto 2020) “Basta con provvedimenti tampone, basta con questo silenzio assordante: lei e il suo governo non potete tacere di fronte a ciò che sta accadendo a Lampedusa!”. A dirlo è il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, in una lettera aperta indirizzata al premier Giuseppe Conte. Le accuse sono gravi e circostanziate. L’isola è stata lasciata sola. Mentre in altri parti del Paese si fa allarmismo su scuole e discoteche, forse per motivi politici… “Non è più accettabile che la nostra isola sia abbandonata a se stessa e che il peso dell’accoglienza sia scaricato tutto sulle nostre spalle: noi siamo i primi a voler garantire il rispetto dei diritti umani, ma non è più accettabile che per questo Lampedusa sia lasciata in ... Leggi su secoloditalia

